Vorgaben erfolgreich umgesetzt: SCM-Nachwuchs siegt deutlich gegen Lemgo

Magdeburg - „Ein Ballgewinn und noch mal Tempo“, rief Julian Bauer seiner Mannschaft am Samstagabend in der Schlussminute zu. Die A-Jugend des SC Magdeburg wurde dieser Vorgabe ihres Trainers gerecht: Nachdem Tim Maximilian Hertzfeld das Spielgerät am Kreis erobert hatte, kamen die Grün-Roten noch einmal zu einem Gegenstoß, den Rechtsaußen Jordan Hammer zum 34:24 im Bundesliga-Hauptrunden-Match gegen die HSG Handball Lemgo vollstreckte. Den Schlusspunkt zum 34:25 (17:12) setzten zwar die Gäste, doch fasste jene Szene die Begegnung ganz gut zusammen.