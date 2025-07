Magdeburg - So hatte es sich der junge Mann vorgestellt. Genauso. Er wollte Bestzeiten erzielen, er wollte Medaillen gewinnen. Und Pascal Rentsch ist beides gelungen bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) in der Halle im Berliner Europasportpark. Angekündigt hatte es der 21-jährige Paraschwimmer bereits beim Gothaer & Friends-Pokal zwei Monate zuvor in der Elbehalle. „Ich will wieder angreifen“, hatte der Schützling von Florian Giese betont. Und Giese resümiert nun nach zwei deutschen Rekorden über 100 und 200 Meter Freistil sowie drei Silber-Medaillen und einer Bronzemedaille bei der IDM im Juni: „Pascals Rekorde sind ein tolles Ergebnis intensiven Trainings.“ Allerdings war das alles andere als ein Selbstläufer.

