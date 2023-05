Was für ein packendes Derby: Doppelpacker Steve Röhl und der MSC Preussen verlieren das Stadtduell gegen den SV Fortuna in der Verbandsliga mit 3:4.

Magdeburg - Nach dem Verbandsliga-Derby seines SV Fortuna beim MSC Preussen musste Trainer Dirk Hannemann erst einmal durchschnaufen. Derart dramatisch war es am Mittwochabend im Germer-Stadion in den 90 Minuten zugegangen. Letztlich jubelten nicht Doppelpacker Steve Röhl und seine Preussen, sondern die Hannemann-Schützlinge über einen 4:3 (4:1)-Erfolg. Der Coach meinte: „Ich kann so viele Herztabletten gar nicht fressen, wie ich gerade brauche.“ MSC-Trainer Torsten Marks betrübte die Pleite, trotzdem betonte er: „Es war alles drin, was so ein Derby ausmacht.“