Warum der 1. BC Magdeburg hinter den Erwartungen bleibt

Magdeburg - Dion Nelin wollte an den Tag seines Ausscheidens nicht mehr erinnert werden. An dieser knappsten aller Niederlagen, die man auch bei einer Dreiband-Weltmeisterschaft in Donghae City (Südkorea) kassieren kann. Mit 49:50 Punkten musste sich der Däne im Achtelfinale geschlagen geben. So unglücklich es für ihn war, so groß war die Neugierde, die das Ergebnis bei seinem Mannschaftsleiter geweckt hatte. Also sprach der 65-Jährige die Nummer zwei des 1. BC Magdeburg darauf an: „Ich hatte es eigentlich schon vergessen“, entgegnete der 46-jährige Nelin.