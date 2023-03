Magdeburg - In Frankfurt am Main angekommen, öffnete sich die Tür zum Spiellokal des BC Nied. Und als erstes erblickten die Magdeburger Robinson Morales. Der 44-Jährige ist ein kolumbianischer Spitzenspieler, er lebt allerdings in Spanien. Von dort aus hatten die Hessen Morales pünktlich zum Abstiegskampf am vergangenen Sonntag eingeflogen. „Als wir ihn gesehen haben, wussten wir, dass es für uns sehr schwer werden würde“, sagte Frank Eder, der Mannschaftsleiter des 1. BCM.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.