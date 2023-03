Stadtfeld - In den jüngsten drei spielfreien Wochen des TTC Börde hat die Tischtennis-Oberliga Mitte eine interessante Kapriole geschlagen. Elektronik Gornsdorf war zum SV Aufbau Altenburg gereist, doch an den Platten sollte sich an diesem 5. März kein Akteur bewegen. Der Schiedsrichter sagte die Partie ab, weil nur elf Grad Celsius in der Halle herrschten, allerdings 15 Grad minimal vorgeschrieben sind. Was den Gornsdorfern wiederum einen 10:0-Sieg bescherte. Oder wie es offiziell heißt: „Strafwertung für den Gastgeber.“

