Philipp Marth (schwarzes Trikot) und die Fußballer der SG Zukunft/MSV 90 Preussen – hier im Gastspiel beim TuS 1860 II – wollen in der neuen Saison gewiss wieder die Meisterschaft in der Stadtoberliga in den Blick nehmen.

Magdeburg - Der Fahrplan der neuen Saison hatte für Roland Müller und seine Mitstreiter im Spielausschuss des Stadtfachverbandes (SFV) Fußball Magdeburg eigentlich schon festgestanden. Zwölf Mannschaften hatte dieser in der Stadtoberliga vorgesehen, dazu sechs Teams in der Stadtliga. „Aber dann hat uns der Landesverband einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählt Müller und meint damit die Entscheidung, den SSV Besiegdas trotz des sportlichen Abstiegs auf Sonderantrag in der Landesklasse zu belassen. Noch einmal haben die Verantwortlichen des Stadtfußballs daraufhin den Terminkalender gezückt, noch einmal haben sie ihre Rechenspiele gestartet.

Marathon sollte vermieden werden

„Wir haben das Szenario einer einzelnen Liga mit allen 17 Mannschaften durchgespielt“, erzählt Müller und ergänzt: „Das wäre aber einfach nicht möglich gewesen. Wir hätten schon Anfang August starten müssen, hätten bis tief in den Dezember gespielt und dann schon wieder im Februar losgelegt. Eine andere Alternative, um alle Spiele unterzubekommen, wären Englische Wochen gewesen. Aber einen solchen Marathon wollten wir den Teams nicht aufbürden.“

Also bleibt es in der neuen Saison bei der hierarchischen Aufteilung in eine Stadtliga, in der die sechs Teams – darunter Neuling FC International – viermal gegeneinander antreten, und eine übergeordnete Stadtoberliga, in der der zwölfte, schon für Besiegdas vorgesehene Startplatz frei bleibt. Die Erkenntnis: „Wir haben viele Varianten ausprobiert, aber mit mehr als 15 Mannschaften bringt es allein schon aus organisatorischen Gründen nichts, über eine einzelne Liga in der Stadt nachzudenken.“

Abfrage wegen neuer Spielgemeinschaft

Doch die Frage um die Staffelgröße war nicht die einzige, die die Planung etwas mühseliger gemacht hatte als üblich. Dazu trug nämlich auch die neu ins Leben gerufene Spielgemeinschaft zwischen Landesklasse-Absteiger MSV Börde II und dem bisherigen Stadtoberligisten Fermersleber SV bei. Denn: Eigentlich sind Spielgemeinschaften nur mit den jeweils untersten Mannschaften eines Vereins möglich – was im Fall des MSV Börde die Drittvertretung wäre. Diese jedoch wollte eigenständig in der Stadtliga bleiben. „Daraufhin haben wir eine Abfrage unter allen Teams der Stadtoberliga gestartet“, berichtet Müller und ergänzt: „Hätte sich auch nur ein Vertreter dagegen ausgesprochen, hätten wir die Spielgemeinschaft nicht zugelassen. So aber sind wir froh, dass alle zugestimmt haben und wir den entsprechenden Passus in dieser Saison außer Kraft setzen konnten.“

Immerhin sei „jedes einzelne Team, das im Spielbetrieb erhalten bleiben kann, wichtig und den Mehraufwand wert, entsprechende Lösungen zu finden“, wie Müller betont. Schmerzlich genug findet es der Spielausschussvorsitzende, dass der ESV Lok Südost und der USC Otto von Guericke künftig nur noch auf dem Kleinfeld mitmischen. Dennoch: „Mit elf Mannschaften in der Stadtoberliga und sechs in der Stadtliga sind wir sportlich ordentlich aufgestellt.“ Allein diese Tatsache sei es dann auch wert, dass dieses Mal etwas mehr Zeit in die Saisonplanungen geflossen ist.