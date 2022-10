Warum FFC-Trainer Alexander Auer sehr enttäuscht war

Auch im siebten Saisonspiel blieben die Regionalliga-Frauen des Magdeburger FFC ohne Niederlage. Viel mehr Positives konnte Coach Alexander Auer dem 1:1 (0:1) in Bischofswerda jedoch nicht abgewinnen.

Magdeburg - In der bisherigen Saison war Alexander Auer häufig voll des Lobes für die Fußballerinnen des Magdeburger FFC, die sich mit ihrer ansehnlichen Spielweise wieder in der vorderen Tabellenregion der Regionalliga Nordost festgesetzt haben. Am Sonntag jedoch gab es den ersten herben Dämpfer dieser Spielzeit. Zwar brachte der MFFC immerhin einen Zähler vom Gastspiel beim Bischofswerdaer FV mit und blieb damit auch im siebten Auftritt der Saison ohne Niederlage, doch Auer machte keinen Hehl daraus: „Das war bisher unsere schlechteste Leistung.“