Ottersleben - Philip Witte ist gerade einmal 22 Jahre alt. Und genau das macht ihn so interessant für Fußballvereine. Denn der Stürmer ist noch entwicklungsfähig und von seinem Zenit sehr weit entfernt. Solche Spieler fallen auch dem VfB Ottersleben auf. Der Verbandsliga-Aufsteiger ließ sich nicht zweimal bitten. Und schlug beim Akteur, der vom Oberliga-Absteiger SV Westerhausen kommt, zu.

Genauer gesagt nach zwei Probetrainings und der Mithilfe von Gommern-Neuzugang Lukas Schmidl. „Lukas ist einer von Philips besten Kumpels. Dadurch kam es zum ersten Kontakt“, berichtet Oliver Malchau. Der Trainer fand auch, dass Ottersleben Witte „als Mannschaft überzeugt hat“. Deshalb passt der Neuzugang „auch vom Alter her zu uns“, so Malchau, dessen Team einen Altersdurchschnitt von nur 21,77 Jahren aufweist.

„Das sind coole Jungs. Es macht Spaß und sie sind alle in meinem Alter“, freut sich auch Witte, der zwar nicht wie der klassische Sturmtank erscheint, aber dennoch seine Wucht in den ersten Trainingseinheiten zeigte. „Körperlich sieht man es mir nicht an. Aber ich verliere wenige Zweikämpfe“, meint der gelernte Anlagenmechaniker, für den „Bälle in die Tiefe“ genau sein Ding sind.

„Die Spieler waren sehr cool“

Diese Zuspiele will er dann im gegnerischen Tor verwerten – wie sein Vorbild, der Ex-Wolfsburger Wout Weghorst. „Ich bin großer Wolfsburg-Fan“, offenbart Witte, dem es vor allem 2009 – im Meister-Jahr – das glorreiche Sturmduo Edin Dzeko und Grafite angetan hatte. „Damals fand ich die beiden ziemlich geil. Die Spieler an sich waren sehr cool und mit der Zeit fand ich den Verein einfach interessant.“

Interessant wird es also auch sein, ob Witte als Dzeko beim VfB Ottersleben seinen kongenialen Partner Grafite im Sturm findet. Doch es liegt nicht in seiner Hand, ob mit einem Angreifer oder Doppelspitze gespielt wird. Denn „es kommt drauf an, wie der Trainer das bestimmt. Ich richte mich nach ihm und nehme es, wie es kommt“, meint Witte, der jetzt nicht mehr so viele Kilometer mit dem Auto abspulen muss.

Ihm wurde generell die Pendelei von Ziepel nach Westerhausen auf Dauer einfach zu viel. „Von dort nach Westerhausen hat es ungefähr eine Stunde und 15 Minuten gedauert. Das hat ganz schön gezerrt“, berichtet er und meint rückblickend auf seine Zeit beim SV Westerhausen: „Ich habe viel gelernt. In der Rückrunde habe ich nicht gespielt wegen meines Zehs. Da war ich verletzt.“

Dennoch war das Kapitel beim Ex-Oberligisten, für den er in der vergangenen Saison zehn Spiele absolvierte und einmal traf, „ansonsten eine geile Erfahrung und es hat Spaß gemacht“, so der ehemalige Jugendspieler des 1. FC Magdeburg, der erfreut feststellt: „Man kann mithalten.“

Der Stürmer verfolgt ein Torziel

Sein bestes Level abrufen will er nun in Ottersleben. Beim Verbandsliga-Neuling kann es, „dadurch, dass ich recht schnell bin, vorne im Angriff interessant werden“, verspricht Witte, der sich als Ziel setzt: „Zehn Hütten wären schon cool. Mehr wären natürlich besser.“

Und wonach strebt der VfB Ottersleben? „Mit dem Aufstieg wartet auf uns eine neue Aufgabe. Vor neuen Aufgaben ist man sicherlich irgendwo ein bisschen angespannt, als wenn es einfach so erfolgreich weitergehen würde wie in der Landesliga“, meint Malchau, der zufrieden anfügt: „Alle sind wieder bereit.“

In der kommenden Saison möchte der VfB seine gute Entwicklung bestätigen und erneut über sich hinauswachsen. Dafür kamen neben Witte weitere Neuzugänge wie Lukas Schmidl von Eintracht Gommern und Phillip Ernesto Otremba (A-Jugend SV Fortuna). Aus dem eigenen Ottersleber Nachwuchs rücken Luca Steinert, Bennet Lehmann, Hinrich Meier und Noah Rafael Kretzer hoch in die erste Mannschaft, die an diesem Dienstag den SV Irxleben zum Testspiel ab 19 Uhr am Schwarzen Weg empfängt.