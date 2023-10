Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Mannschaft steht in der Regel immer im Vordergrund. Doch viele Teams haben diesen einen Akteur, der den Unterschied machen soll. Damit derjenige Spieler dafür sorgen kann, muss er aber von seinen Kollegen gesucht und gefunden werden. So ist es auch beim MSV Börde. Der Landesligist hat in seiner vordersten Reihe viel Wucht in seinem Spiel – mit Max Dittwe, der „immer gerne am Ball“ ist.