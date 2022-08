Was SCM-Talent Fritz Haake von der U-18-Europameisterschaft mitgenommen hat

Das erste große Turnier und dann gleich eine Medaille mit nach Hause gebracht. Fritz Haake vom SC Magdeburg hatte sich vor der Europameisterschaft in Montenegro viel vorgenommen und hat viel erreicht, auch wenn das Finale knapp verpasst wurde.

Fritz-Leon Haake vom SC Magdeburg wurde bei der U-18-Europameisterschaft im montenegrinischen Podgorica Dritter und gewann damit die Bronzemedaille. Der 18-Jährige erhofft sich, von der Erfahrung in seiner weiteren Karriere profitieren zu können. Foto: Rene Weiss

Magdeburg - Mit 18 Jahren fahren manche das erste Mal alleine Auto, verlassen das „Hotel Mama“ oder unterschreiben ihre ersten Verträge. Oder sie heißen Fritz Haake, spielen bei den SCM-Youngsters und dürfen sich Bronzemedaillen-Gewinner bei einer Europameisterschaft nennen. Zwar „nur“ mit der U-18-Nationalmannschaft beim am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen Turnier in Montenegro, aber selbst das schaffen nur wenige. Und Haake war dabei nicht allein unter Grün-Roten: Mit den Kreisläufern Georg Löwen und Tim Hertzfeld feierte er den dritten Platz in der Hauptstadt Podgorica.