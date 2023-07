Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Florian Braunert weiß, dass die kommende Saison für ihn kein Selbstläufer wird. Sein neuer Trainer Max Schönijahn und dessen Assistent Dirk Hahne haben ihm das in einem Gespräch unter sechs Augen bestätigt. Braunert ist dann nämlich nicht mehr allein auf weiter Linksverteidiger-Flur, er hat zwei, vielleicht auch drei Konkurrenten, die ihm die Position in der Startelf des SV Fortuna II, des Aufsteigers zur Fußball-Landesliga Nord, streitig machen. „Genau das will ich“, sagt Braunert, „einen fairen und vernünftigen Konkurrenzkampf, denn nur so kann ich mich auch weiterentwickeln.“ Das war zuletzt nicht mehr der Fall.