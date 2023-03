Magdeburg - „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, standen super in der Abwehr und nutzen vorne unsere Chancen. Das war sehr schön anzusehen. Das zeigt, dass wir mit unseren jungen Mädchen auf einem richtigen Weg sind“, sagte Harry Jahns. Der Trainer des HSV Magdeburg war zufrieden mit seiner jungen Mannschaft, die den HC Burgenland, den Tabellenführer der Mitteldeutschen Oberliga, am Sonnabend trotz der 20:31 (13:13)-Heimniederlage zumindest im ersten Durchgang vor Herausforderungen stellte.

