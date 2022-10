Weshalb die Damen des USC Magdeburg ein Wochenende der gemischten Gefühle erlebten

Der Doppelspieltag war für die Volleyballerinnen des USC Magdeburg anstrengend und vollgepackt mit Emotionen. Vier Punkte holte das Team in den beiden Begegnungen.

Bereits im ersten Spiel am Wochenende jubelten Pia Stodal (vorne) und ihre Gefährtinnen vom USC Magdeburg häufig, nur nicht am Ende: Da waren sie enttäuscht. Die Partie einen Tag später ging aus ihrer Sicht dann besser aus.

Magdeburg - Sie freuten sich gemeinsam über Punktgewinne, kämpfen und motivierten sich unaufhörlich. Doch am Ende verloren sie im packenden Tie-Break, die Spielerinnen des USC Magdeburg. So endete die Partie der Regionalliga Nordost daheim gegen den USV Halle am Sonnabend äußerst bitter.