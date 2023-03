Fabian Walter liebt das Torwartspiel: In jeden Ball wirft er sich mit voller Hingabe rein.

Magdeburg - Beim jüngsten Sieg des BSV 93 in Irxleben zeigte Torhüter Fabian Walter zwei Gesichter. Im ersten Durchgang blieb Magdeburgs Torhüter sehr ruhig und konzentriert. Aber nach der Pause agierte der Keeper des Handball-Verbandsligisten plötzlich laut und präsent, dirigierte seine Vorderleute, schrie seine Freude über jeden gehaltenen Ball hinaus, monierte zudem Schiedsrichter-Entscheidungen und kritisierte auch noch die eigene Deckung.

Aber welches der beiden Gesichter ist nun das wahre Gesicht des Fabian Walter? Nach dem 36:33-Auswärtserfolg des Tabellenführers in Irxleben verdeutlicht er: „Ich bin eigentlich ein sehr emotionaler Typ.“ Und dies auch sehr gerne. Denn einerseits treiben ihn diese Emotionen zu Höchstleistungen an und auf der anderen Seite möchte er diese Energie auf seine Gefährten übertragen.

Folglich war der Lehramt-Student der Fächer Deutsch und Wirtschaft an jenem Nachmittag auch mit seiner Ausstrahlung im ersten Durchgang unzufrieden. „In der zweiten Halbzeit war ich dann ich, wie ich sein will.“ Besonders freute ihn, dass es ihm tatsächlich gelang, seine Kollegen mit dieser Gemütslage zu infizieren. Ohnehin möchte der Torhüter ihnen eine Stütze sein – mit starken Paraden und als Führungsspieler. „Ich will Verantwortung übernehmen“, brachte es Walter auf den Punkt.

Er ist ein sehr ehrgeiziger Typ

Dies tut er beim BSV auch in anderer Funktion: Er trainiert die B-Jugend seines Vereins, dem er sehr verbunden ist und dem er auch künftig erhalten bleiben möchte. Schon seit dem neunten Lebensjahr steht der Torhüter bei den Olvenstedtern zwischen den Pfosten. „Er hat einen sehr hohen Anspruch an sich selber und ist sehr ehrgeizig“, beschrieb Trainer Mark Illig passend seinen Keeper und lobte: „,Fabi ist ein unfassbar guter Torhüter, der uns wirklich sehr hilft.“ In der fantastischen Saison des BSV überzeugt Walter mit konstant starken Leistungen.

Auch in Irxleben zeigte sich, was den 1,99 Meter großen Schlussmann auszeichnet. Er agierte reaktionsschnell, auch mal artistisch, und schonte sich überhaupt nicht. „Es ist mir völlig egal, wo ich den Ball abkriege“, verdeutlichte der Keeper. Und dann ergänzte er scherzhaft: „Man muss es als Torwart sogar geil finden, dass man den Ball ins Gesicht kriegt.“ Überhaupt bereitet es ihm große Freude, Torhüter zu sein. Bereits als Sechsjähriger hütete er den Kasten. Damals begann er mit Handball beim SCM.

Eine starke Quote in dieser Verbandsliga-Saison

Mit dem BSV 93 hat er in dieser Saison beste Chancen, in die Sachsen-Anhalt-Liga aufzusteigen. Denn sieben Spieltage vor dem Saisonende stehen die Magdeburger sieben Zähler vor dem Tabellenzweiten SG Seehausen. Sein Anteil daran ist groß. „Er ist bei durchschnittlich rund 40 Prozent gehaltener Bälle, das ist überragend“, schilderte Trainer Illig.

Am vergangenen Wochenende waren Walter und seine Gefährten nicht im Einsatz. Die Partie gegen das zweite Team des SV Oebisfelde fiel aus, weil der Gegner nicht antreten konnte. An diesem Sonnabend geht es für den BSV ab 19.30 Uhr daheim weiter. Die Magdeburger empfangen die zweite Mannschaft der TSG Calbe/Saale. Fabian Walter möchte dann wieder ein emotionaler Rückhalt sein – und das diesmal von der ersten Minute an.