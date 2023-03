Trainer Alexander Auer war nach dem jüngsten Sieg seines MFFC begeistert. Denn sein Team überzeugte in einem unüblichen Bereich. Eine Spielerin schnürte zudem einen Hattrick.

Mit sieben Treffern in vier Partien überzeugte Cora Ellermann ihren Coach Alexander Auer von ihrem Torriecher.

Magdeburg - Geschwindigkeit in der vordersten Reihe, eine ausgeprägte Technik, Spielstärke und Spielwitz – das sind Attribute, mit denen die Fußballerinnen des Magdeburger FFC in der Regionalliga Nordost für gewöhnlich punkten können. Am vergangenen Sonntag aber glänzten sie im Gastspiel bei Blau-Weiß Hohen Neuendorf mit einer ganz anderen, noch unbekannten Qualität: „Körperlich konnten sie uns nichts entgegensetzen“, berichtete Trainer Alexander Auer zufrieden.