Magdeburg. - Zum dritten Mal in dieser Saison standen sich Alexander Auer, Trainer des Magdeburger FFC, und Gino Heinze, sein Pendant des 1. FFV Erfurt, am Sonntag mit ihren Mannschaften gegenüber. Zum dritten Mal konnten sich die beiden befreundeten Übungsleiter im Nachgang gegenseitig zu einem Zähler gratulieren. Wieder endete das Aufeinandertreffen mit einem Remis. „Es bleibt dabei: Gegen meinen Kumpel Gino ist kein Sieg zu holen“, sagt Auer in seiner Auswertung. Aber: Das schiedlich-friedliche 1:1 (0:1)-Unentschieden im Heinrich-Germer-Stadion brachte immerhin beide Teams einen Punkt näher an den anvisierten Klassenerhalt.