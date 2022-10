Wie der SV Arminia zu einem Anwärter wurde

Trotz schwieriger Vorbereitung hat sich der SV Arminia ganz oben in der Landesklasse 2 etabliert. Trainer Thomas Tietz erkennt einen Reifeprozess in der Truppe, der dafür sorgt, auch knappe Spiele für sich zu entscheiden.

Wenn es mal wieder enger wird: Auch beim 2:1-Sieg beim SSV Besiegdas haben Davis Ottmar (am Ball/gegen Calvin Rupert Emmanuel) und der SV Arminia gezeigt, dass sie auch in knappen Duellen den längeren Atem haben können.

Magdeburg - Hätte jemand Thomas Tietz vor dem Saisonstart gesagt, dass der SV Arminia Magdeburg am neunten Spieltag die Tabellenführung der Landesklasse 2 erobern könnte, er hätte ihm womöglich den Vogel gezeigt. Zu unrund lief die Sommerpause am Jahnsportplatz. „Für uns hat gefühlt am ersten Spieltag erst die Vorbereitung begonnen“, sagt Tietz in der Nachbetrachtung. Und doch: Die von ihm gecoachten Arminen haben sich oben in der Tabelle festsetzen können.