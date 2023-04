Stadtfeld - Lucas Hörhold bereitete gerade seinen nächsten Angriffsschlag vor, als seine Mitstreiter einen ersten Blick aufs Handtelefon wagten, die Ergebnisse an den anderen Platten studierten und womöglich einen inneren Jubelschrei ausstießen. Schon bevor also der letzte Matchball am vergangenen Samstagabend geschlagen war, hatte der TTC Börde wieder einmal das kleine Wunder von der Steinigstraße vollbracht. Den Klassenerhalt in der Tischtennis-Oberliga Mitte. Nach einem 6:4-Erfolg gegen die zweite Mannschaft von SCHOTT Jena und nach einer 4:6-Niederlage gegen den TTC Holzhausen am finalen Doppelspieltag an den heimischen Tischen. „Wir haben uns den Klassenerhalt durch eine geschlossene Mannschaftsleistung verdient“, freute sich Jens Köhler.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.