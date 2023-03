Dennis Raab hat bereits einen Plan: In der neuen Saison in der Regionalliga Nordost wollen die Volleyballer des USC „im Idealfall den Wiederaufstieg schaffen“, sagte der Trainer. Doch in den nächsten Wochen müssen zunächst personelle Entscheidungen fallen.

Magdeburg - Moritz Matthies sprang horizontal zum Ball, oder der Ball sprang zu Matthies’ Schulter. Wie er es auch immer geschafft hatte, die Angriffe der VG Halstenbek-Pinneberg abzuwehren, der Libero des USC hatte es oft genug und gut genug getan, um am Ende als bester Spieler seines Teams gewählt zu werden. Moritz Matthies aus der zweiten Mannschaften des USC hatte beim Saisonfinale in Liga drei also seine Premiere gegeben für die Erste. Und zugleich einen Ausblick auf die Zukunft der Magdeburger, die als Schlusslicht in die Regionalliga abgestiegen sind.