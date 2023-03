Die Basketballer des USC Magdeburg müssen in den letzten drei Partien noch einen Sieg einfahren, um den Klassenerhalt in der Regionalliga zu feiern. Und dabei ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt bei Alba Berlin II.

Berlin/Magdeburg - Selten hat man Robert Wendt während eines Resümees so schwer atmen, so sehr seufzen gehört wie nach dem Spiel bei Alba Berlin II. Der Trainer des USC rang nach Worten, um das zu erklären, was sich beim Nachwuchs des Bundesligisten am vergangenen Spieltag ereignet hatte. „Schwierig“ sagte er mal. Oder: „Ein gebrauchter Tag wird dem nicht gerecht, was passiert ist.“ Oder: „Die Leistung war unserer nicht würdig.“ Es war in jedem Fall ein extrem schlechter Tag, den die Magdeburger im Punktspiel der 2. Regionalliga Ost erwischten. Sie verloren mit 42:130 (25:73).