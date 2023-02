Die Rolling Baskets wollen in dieser Landesliga-Saison den Aufstieg schaffen. Dass dies gelingen kann, haben sie nun deutlich gezeigt.

Oft in der besseren Position: Hartmut Wesarg (im Wurf) markierte zuletzt sieben Punkte, Andrej Karenik (l.) kam auf 52.

Fermersleben - „Zwölf, zwölf, zwölf“: Marco Gundlach vom RSC Berlin rief diese Zahl laut und vor allem permanent durch die Halle. Ein Viertel lang. Mindestens. So geht Navigation im Rollstuhlbasketball, so wollte Gundlach sein Team besser auf das Spiel der Gastgeber einstellen. Die „Zwölf“ ist nämlich die Trikotnummer von Andrej Karenik bei den Rolling Baskets Magdeburg. Karenik ist litauischer Nationalspieler. Und er war beim ersten Heimauftritt seiner Mannschaft in der Landesliga Ost (mixed) natürlich der beste Akteur auf dem Feld.