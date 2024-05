Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Damen des SC Magdeburg bitten zum Tanz auf dem Wasser um die Plätze in der U-23-Nationalmannschaft. Allen voran Lena Wölke. Bei der jüngsten deutschen Meisterschaft in Krefeld ist die 21-Jährige Dritte im Einer geworden. Sie selbst befand das finale Ergebnis für „in Ordnung“. Ihr Viertel- und ihr Halbfinale bei diesen Titelkämpfen indes „waren Toprennen, deshalb war ich ein wenig traurig, dass meine Leistung im Endlauf nicht ganz so gut war“. Die Toprennen haben den Schützling von Trainer Paul Zander womöglich selbst ein wenig überrascht, denn in der unmittelbaren Vorbereitung auf den Wettkampf, berichtet Wölke, war sie krank geworden. Letztlich zählte deshalb nur eines: „Das primäre Ziel war es, die Beste in der U 23 zu werden, und das habe ich geschafft.“ Was sie mit Blick auf die Weltmeisterschaften im August in St. Catharines (Kanada) in die Pole Position gebracht hat.