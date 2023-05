Schon am 25. Spieltag feierte der SV Fortuna II die Meisterschaft in der Landesklasse 2 und den Aufstieg in die Landesliga.

Magdeburg - Die Aufstiegs-shirts waren bedruckt, neun Kästen Bier und eine Stiege Sekt standen bereit, der eigene Anhang war zahlreich an die Zielitzer Straße gekommen. „Es war genau der richtige Rahmen“, sagte Max Schönijahn, der mit den Fußballern des SV Fortuna II am Freitagabend nach einem 2:1-Erfolg beim TuS 1860 die vorzeitige Meisterschaft in der Landesklasse 2 und den Aufstieg in die Landesliga feierte.