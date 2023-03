Die Magdeburger Jan Bergen (l.) und Linus Wascher haben sich dank einer Leistungssteigerung in der Defensive den Sieg gegen Stahnsdorf und den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga Ost gesichert.

Magdeburg - Am Ende durfte auch Jan Bank noch einmal zum Korb. Zwei Freiwürfe wurden dem 53-Jährigen zugesprochen. Beide versenkte er traumhaft sicher. Es waren zugleich die Punkte vier und fünf, die der Routinier des USC in dieser Saison in der 2. Regionalliga Ost gesammelt hat. „Er ist bei jedem Training dabei, reist zu den Auswärtsspielen mit. Ich habe Respekt davor, dass er sich in diesem Alter noch den Jungen stellt“, erklärte Robert Wendt.