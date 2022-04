Wie sich die Ziele der Wasserball Union Magdeburg verändert haben

Magdeburg - Man nehme: Zwei starke Torhüter, eine disziplinierte Abwehr mit individueller Entscheidungsfreiheit und zwei schnelle Schwimmer für das Konterspiel. Man bekommt: Erst Siege in den Punktspielen, dann den Platz an der Sonne in der Liga – und am Ende sogar den Aufstieg? Darf es so viel Traum bereits sein, Herr Böer?