In der kommenden Saison tritt der USC nicht auf Großfeld an. Doch perspektivisch soll es wieder eine Mannschaft geben.

In der vergangenen Saison liefen Jonas Friedhelm Robbinheimer (l.) und der USC in einer Spielgemeinschaft mit dem SSV Besiegdas II auf – hier gegen Handwerks Tobias Erdmann.

Magdeburg - Kevin Gehring

Es war eine Entscheidung, die im vergangenen Sommer schon durchkalkuliert wurde. „Wir waren damals schon kurz vor dem Punkt, die Großfeld-Mannschaft zurückzuziehen“, erzählt Jonas Friedhelm Robbinheimer. Doch die Verantwortlichen des USC „Otto von Guericke“ fanden eine Lösung. „Kurz vor dem Meldeschluss hatten wir uns mit Besiegdas zusammengesetzt und die Spielgemeinschaft gebildet“, erklärt Fußball-Abteilungsleiter Robbinheimer. Ein Jahr später steht fest: Diese Lösung war nicht mehr als ein kurzes Provisorium. In der neuen Saison schickt der USC keine Großfeld-Mannschaft mehr ins Rennen – doch das soll sich perspektivisch ändern.

Coronoa nahm Einfluss

„Wir wollen auf jeden Fall wieder ein Team im Großfeld-Spielbetrieb stellen“, betont Robbinheimer. Bestenfalls schon zur Saison 2024/25. Ein Plan, wie dies gelingen soll, wurde bereits erarbeitet. „Wir heißen zwar Universitätssportclub, aber wir müssen versuchen, eine noch engere Zusammenarbeit mit dem Hochschulsport zu schaffen“, erklärt Robbinheimer. Immerhin haben sich die USC-Fußballer seit jeher zu einem großen Teil aus „Studis“ rekrutiert. „Das Verhältnis von Einheimischen zu Studenten war immer so 50:50“, sagt Robbinheimer. Mit der Corona-Pandemie hatte sich dieses Verhältnis jedoch verschoben.

„Uns haben dann in einem Sommer sieben, acht Spieler auf einen Schlag verlassen“, erklärt der Abteilungsleiter. Und plötzlich stand der USC – wie auch die „Studententruppen“ des SSV Besiegdas und des inzwischen von der Bildfläche verschwundenen HSV Medizin – vor einer großen Herausforderung: „Es gab keinen Nachschub an Spielern.“ Schon in der Saison 2021/22 hatte der USC immer wieder personelle Engpässe. „Oftmals waren wir auf Unterstützung vom Kleinfeld angewiesen“, erzählt Robbinheimer.

„Das wollten wir aber nicht“

Von der Spieleranzahl hätte der USC zwar weiterhin ein eigenständiges Großfeld-Team stellen können, „das wäre dann aber zulasten der Kleinfeld-Mannschaft gefallen. Das wollten wir aber nicht, weil das eine sehr intakte Truppe ist“, erklärt Robbinheimer. Also wurde, um die Großfeld-Vertretung am Leben zu halten, kurzerhand die Spielgemeinschaft mit der Zweitvertretung des SSV Besiegdas ins Leben gerufen. Federführend war auf dem Papier zwar der USC, das Gros der Mannschaft aber stellte der „Juniorpartner“ vom Gübser Weg. Von Erfolg gekrönt war die Symbiose der Studentenclubs aber nicht. „Die Saison war nicht zufriedenstellen, wie das Tabellenbild zeigt“, sagt Robbinheimer. Nur acht Punkte sammelte die Spielgemeinschaft, schloss die Serie mit einer Torbilanz von 19:99 als Letzter ab.

Nach nur einer Saison endete die Zweckpartnerschaft. „Besiegdas wollte mit seinen Jungs aus dem Nachwuchs wieder eine eigenständige Zweite stellen“, erzählt Robbinheimer, „und für uns kam eine neue Spielgemeinschaft nicht infrage.“ Schlichtweg, weil die Fußballer fehlten. Also zog sich der USC aus dem Großfeldbereich zurück – „vorerst“, wie der Abteilungsleiter betont. Einige der Spieler gingen zu Besiegdas, andere wie Robbinheimer schlossen sich dem Kleinfeld-Team an. „Wir wollen in der Stadtklasse oben mitspielen“, sagt der 34-Jährige. Und es soll ein breiteres Gerüst im sportlichen wie organisatorischen Bereich geschaffen werden, um dann mit dem USC wieder auf dem Großfeld starten zu können.