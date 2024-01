Alexander Möller (am Ball/gegen Mateusz Martyn) musste zwischenzeitlich auf der Bank Platz nehmen. Am Ende gelangen ihm gegen die Leipziger zwei Tore.

Magdeburg - Christoph Theuerkauf kennt diesen Kniff aus seinen Tagen als aktiver Spieler noch vom „Handball-Professor“ höchstselbst. „Ich habe in Balingen unter Rolf Brack gespielt“, sagt der 39-Jährige mit einem Grinsen. Jene Trainerlegende, die im vergangenen März im Alter von 69 Jahren gestorben ist, machte sich früher häufiger den „Sechsfach-Wechsel“ – also einen Tausch auf allen Feldspieler-Positionen – zunutze. „Bei ihm hatte das immer mit einer taktischen Umstellung zu tun – und ich habe es gehasst“, erinnert sich Theuerkauf. Am Sonntag nun griff er als Trainer der SCM-Youngsters selbst auf jenen Kniff zurück und leitete damit im Drittliga-Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig II die Wende zum 32:28 (17:17)-Erfolg ein.