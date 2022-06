Wieder fehlen den SCM-Youngsters nur Sekunden zum Sieg

Die SCM-Youngsters gehen nach dem 29:29 (16:13) vom Sonnabend beim MTV Braunschweig als Tabellenzweiter der 3. Handball-Liga, Staffel C, in die Pause. Allerdings bestreitet Aufstiegskandidat Eintracht Hildesheim noch zwei Spiele in diesem Kalenderjahr, kann die nicht aufstiegsberechtigte SCM-Zweite noch überholen.

Braunschweig/Magdeburg - Die Youngsters des SC Magdeburg zeigten zum dritten Mal in Folge in der Crunchtime Nerven, gaben auch in Braunschweig in den letzten Sekunden der Partie eine Führung noch aus der Hand. Spielte die junge SCM-Vertretung in den ersten elf Saisonspielen nur hop oder top (zwei Niederlagen, neun Siege), kam sie in den letzten drei Partien des Jahres nicht über Unentschieden hinaus.