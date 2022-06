Wölfels Mission mit der U17 des FCM ist erfüllt

Magdeburg - Als Daniel Wölfel im vergangenen Sommer seinen Cheftrainerposten bei den B-Junioren des FCM angetreten hatte, hatte er eine klare Mission vor Augen. „Ein Club wie der 1. FC Magdeburg sollte in allen Altersklassen im Nachwuchs in den höchsten Ligen vertreten sein“, sagte Wölfel damals und unterstrich damit das Saisonziel, die U 17 nach zuvor drei gescheiterten Anläufen zurück in die Bundesliga zu führen. Diese Mission ist geglückt: Nach der Meisterschaft in der Regionalliga Nordost sind die B-Junioren zurück im Oberhaus. „Beeindruckend ist die Art und Weise, wie wir das geschafft haben“, sagt Wölfel stolz.