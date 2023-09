Das größte Problem dürfte nicht die Konkurrenz in der neuen Saison sein: Schon zum Auftakt in der Regionalliga Nordost wird klar, womit die Damen des USC zu kämpfen haben.

Pia Stodal (im Schlag) führt die Mannschaft auch in der neuen Saison als Kapitänin an.

Magdeburg - Pauline Meyer hat zum Telefon gegriffen, die Nummer von Anja Bechmann gewählt und diese um einen guten Rat gebeten. „Kannst du mir einen Verein in Magdeburg empfehlen, dem ich mich anschließen kann“, fragte die 20-Jährige. Und man kann sich nun vorstellen, wie die beiden Damen über diese Frage herzlich gelacht haben. Bechmann betreute Meyer einst als Landestrainerin im Beachvolleyball. Bechmann ist nach wie vor die Trainerin der USC-Damen. Und Bechmann freut sich nun, dass Meyer, die studiumsbedingt aus Halle nach Magdeburg wechselt, wieder unter ihrer sportlichen Verantwortung aufschlägt und blockt. Und das erste Mal am heutigen Sonnabend bei den Young Volleys in Halle (17 Uhr) – es ist der Auftakt zur neuen Saison in der Regionalliga Nordost.