WSG Reform kehrt mit Heimspiel zurück

Magdeburg - Ob sich die Volleyballerinnen der WSG Reform noch an ihr jüngstes Punktspiel erinnern können? Immerhin ist es schon sechs Wochen her, da sie das letzte Mal auf dem Parkett gestanden haben. Damals, am 27. Februar, beim BBSC 3 in Berlin. Es war eine ungemein enge Partie, die mit einer 1:3-Niederlage der Magdeburgerinnen endete. Doch nun, nach drei coronabedingten Absagen in Serie kehrt die WSG wieder zurück in den Spielbetrieb der Regionalliga-Abstiegsrunde – mit der Aufgabe am Sonntag in heimischer Halle gegen Rotation Prenzlauer Berg 2 (15 Uhr). Und Frank Weißleder wusste über seine jüngsten Eindrücke vom Training zu berichten: „In solch einer langen Zwangspause besteht immer die Gefahr, dass die Motivation nachlässt. Aber ich muss sagen: Das Training war gut.“