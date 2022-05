Volleyball-Regionalliga WSG Reform verliert gegen Brandenburg und den eigenen Schlendrian

Drei Wochen haben die Volleyballerinnen der WSG Reform nun Pause, ehe es für sie in der Regionalliga weitergeht. Sie haben in dieser Zeit einiges zu tun, wie die jüngste Niederlage gegen Blau-Weiß Brandenburg gezeigt hat. Und das ist nach wie vor: Stabilität in allen Elementen.