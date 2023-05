Die Wasserball-Union Magdeburg (WUM) ist die Teilnahme am Aufstiegsturnier zur Bundesliga kaum noch zu nehmen. Gegen Leipzig feierte das Team seinen 13. Saisonsieg in der 2. Liga Ost – allerdings verhalten, gehörte der Auftritt am Sonnabend doch zu den glanzlosen in dieser Serie.

Magdeburg - Paul Quentin Kehrer gehört zu den Youngsters im Team der Wasserball-Union (WUM) und er sehnt sich dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen. Nach dem 13:6 (5:2, 3:1, 2:2, 3:1)-Erfolg am vergangenen Sonnabend in der Dynamohalle gegen DHfK Leipzig und dem 15:15 des ärgsten Verfolgers SC Wedding gegen Neukölln haben die Magdeburger als Spitzenreiter drei Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Liga Ost bereits sechs Punkte Vorsprung. Jede folgende Partie dient inzwischen der Vorbereitung auf das Relegationsturnier, bei dem die besten zwei Teams ihr Startrecht für das Oberhaus sichern. Und im Oberhaus will auch der 18-Jährige antreten. Wenn die berufliche Zukunft es zulässt. „Ich mache jetzt mein Abitur. Und ich hoffe, dass ich danach in Magdeburg bleiben kann, um weiter für die WUM Wasserball zu spielen“, sagt Kehrer.