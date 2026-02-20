Die Magdeburger erleben eine schwierige Saison. Gegen Neukölln II fehlen wieder wichtige Akteure.

Erst hütete Niels-Martin Götzel das Tor, dann kämpfte er mit der WUM im Feld – ein Ergebnis von Ausfällen und Herausstellungen.

Magdeburg - Selten hat es die WUM mit dieser Härte getroffen. In dieser Saison haben sich offenbar alle Wasserballgötter gegen die Magdeburger verschworen – ob mit Blick auf die zahlreichen Ausfälle, ob mit Blick auf die Schiedsrichter-Entscheidungen. Beides treibt auch Patrick Kirchner, den spielenden Trainer, den besten Schützen der Wasserballliga Ost (28 Toren aus sieben Partien) um.