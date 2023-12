Das Pokalspiel gegen Cannstatt in heimischer Halle hatten sich die Magdeburger Wasserballer ganz anders vorgestellt: Nach einer herben Niederlage sind sie aus dem Wettbewerb raus.

Magdeburg - Eine Doppelszene bei der DSV-Pokalpartie zwischen der Wasserball Union Magdeburg und dem SV Cannstatt am Sonnabend unterstrich, wie ungleich es in dieser Begegnung insgesamt zuging. Erst scheiterte WUM-Akteur Wilhelm Block direkt vor dem Kasten im direkten Duell mit dem überragenden Torhüter Florian Pirzer, daraufhin tanzte Tobias Scherrieble auf der Gegenseite Keeper Detlef Klotzsch aus und traf zum 12:5. Letztlich setzten sich die Stuttgarter 15:8 (2:4, 2:5, 1:4, 3:2) durch – auch in der Höhe verdient.