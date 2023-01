Sascha Ufnal sorgte bei der WUM mit dem Treffer zum 7:4 am Sonnabend für den Schlusspunkt.

Magdeburg - Die beiden Schiedsrichter Harry Alexe und Jörg Linhard aus Berlin ahnten schon vor dem ersten Anschwimmen, was sie in der rappelvollen Dynamo-Halle mit über 300 Fans, darunter auch gut 100 aus Brandenburg, erwarten würde. Es brodelte in der Halle, nicht nur wegen der Einlaufmusik „Thunderstruck“ von AC/DC.