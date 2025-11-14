weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Wasserball: WUM startet mit den ewigen Duellen

Nach drei langen Monaten der Vorbereitung beginnt für die WUM die neue Saison. Der Name der Liga hat sich geändert, der Kader hat sich verändert. Die Herausforderungen sind geblieben.

Von Daniel Hübner 14.11.2025, 19:35
Patrick Kirchner hat zur neuen Saison das Trainerteam verstärkt.
Patrick Kirchner hat zur neuen Saison das Trainerteam verstärkt. Eroll Popova

Magdeburg - Wasserballliga Ost. So heißt sie also. Die neue Liga, in der die Wasserball Union Magdeburg (WUM) ab Sonntag um Punkte kämpft. „2. Bundesliga hört sich schon schöner an – auch im Sinne der Vermarktung“, sagt Detlef Klotzsch, der Präsident des Vereins. Aber bei der Reform im Deutschen Schwimmverband (DSV) konnte man sich das nicht aussuchen. Ab dieser Saison fahren die erste und die zweite Liga eingleisig. „Eigentlich wollte man unsere Liga noch umbenennen, in 3. Liga oder Regionalliga“, so Klotzsch. Die Idee ist offenbar in einem Becken untergegangen.