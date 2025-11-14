Nach drei langen Monaten der Vorbereitung beginnt für die WUM die neue Saison. Der Name der Liga hat sich geändert, der Kader hat sich verändert. Die Herausforderungen sind geblieben.

Magdeburg - Wasserballliga Ost. So heißt sie also. Die neue Liga, in der die Wasserball Union Magdeburg (WUM) ab Sonntag um Punkte kämpft. „2. Bundesliga hört sich schon schöner an – auch im Sinne der Vermarktung“, sagt Detlef Klotzsch, der Präsident des Vereins. Aber bei der Reform im Deutschen Schwimmverband (DSV) konnte man sich das nicht aussuchen. Ab dieser Saison fahren die erste und die zweite Liga eingleisig. „Eigentlich wollte man unsere Liga noch umbenennen, in 3. Liga oder Regionalliga“, so Klotzsch. Die Idee ist offenbar in einem Becken untergegangen.