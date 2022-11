Youngsters des SC Magdeburg erkämpfen Remis gegen HaSpo Bayreuth

Vom Spielverlauf können sich die Youngsters des SC Magdeburg freuen, dass es gegen HaSpo Bayreuth noch zu einem Punkt in der 3. Liga Ost gereicht hat. Auch wenn in der Schlusssekunde die Chance auf den Sieg vorhanden war.

Magdeburg - Nach zwei knappen Niederlagen kamen die SCM-Youngsters am Sonntag gegen HaSpo Bayreuth zu einem hart erkämpften 33:33 (16:16)-Unentschieden. Zwölf Minuten vor Schluss lagen die Magdeburger gegen unkonventionell aufspielende Oberfranken noch mit sechs Toren hinten (21:27/48.), hätten nach toller Aufholjagd mit der Schlusssirene fast noch den Siegtreffer erzielt, doch scheiterte Tom Zwarthoed an Gästekeeper Robin Hennig, statt den in den Kreis fliegenden Alexander Möller per Kempa-Trick zu bedienen. „Das ist ein Punkt der Moral“, konstatierte Youngsters-Coach Christoph Theuerkauf nach dem vogelwilden Spiel.