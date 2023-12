Auf 75 Treffer ist Alexander Möller (r.) in dieser Saison bereits gekommen. Er führt damit die interne Schützenliste an.

Magdeburg. - Wenn Christoph Theuerkauf über die „Handball-Reise“ spricht, die er in der bisherigen Serie mit den Youngsters des SC Magdeburg erlebt hat, beginnt er bewusst nicht im August, sondern im März dieses Jahres. Damals hatten die Grün-Roten mit einem 30:28-Heimerfolg gegen den Northeimer HC zwei Spieltage vor dem Saisonende den Klassenerhalt in der 3. Liga final gesichert. Nach dem Abschluss der Spielzeit standen 22 Punkte auf dem Konto. „Damals haben wir unsere Reise begonnen“, sagt Theuerkauf also. In dieser Saison bewegen sich die Youngsters bisher in einer anderen Sphäre: Nach dem jüngsten 38:34-Erfolg beim TSV Anderten überwintern die Grün-Roten mit bereits 20 Zählern auf Rang vier.