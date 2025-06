Zwei Saisonhöhepunkte: Konrad Becker vom SCM greift in der U 23 an

Magdeburg - Konrad Becker muss sich demnächst im rumänischen Pitesti beweisen. Am ersten Juli-Wochenende ist er aufgefordert, mit einer entsprechenden Leistung seinen Start im Canadier-Zweier über die olympischen 500 Meter bei der Weltmeisterschaft in Montemor (Portugal) zu rechtfertigen. Pitesti, das ist eine Nummer kleiner, dort werden dann die kontinentalen Titelträger gesucht. Für Becker vom SC Magdeburg ist es der scharfe Einstieg in die U 23, in der er als jüngster Jahrgang nichts zu verlieren hat, aber dennoch viel gewinnen möchte.