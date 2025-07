Zwei SCM-Mädels wollen die Konkurrenz in Skopje ärgern

In Skopje am Start: Jennifer Herfert (l.) und Meggy Messel.

Magdeburg - Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften „habe ich sie ein bisschen geärgert“, sagt Nicole Schwarz. Jennifer Herfert musste sich dort nicht nur über ihre Freistil-Strecken beweisen, sie durfte auch über 400 Meter Lagen um Medaillen kämpfen. Das ist nicht gerade das, was man eine Lieblingsdisziplin für die 15-Jährige nennt. „Und sie hat dann Bronze gewonnen“, berichtet die Trainerin über ihren Schützling vom SC Magdeburg mit einem Lächeln. Jennifer Herfert ist also das, was man gemeinhin eine Allrounderin nennt. Vor allem deckt sie fast die komplette Palette auf den Freistil-Strecken ab. Und nun auch bei ihrem ersten Auftritt auf internationaler Bühne. „Dafür hat sie sich mit ihren guten Platzierungen qualifiziert“, sagt Schwarz.