Magdeburg - Die Rolling Baskets aus Magdeburg finden nach etwas Anlaufzeit und den beiden Auftaktniederlagen im vergangenen Oktober immer besser zusammen. Dies zeigte sich auch zuletzt in den Punktspielen der Landesliga Ost, in denen die Elbestädter in beiden Partien erfolgreich waren. „Das waren deutliche Siege und sind ein Zeichen an die anderen Mannschaften“, sagt Trainer Stephan Müller, der mit seinem Team mit dem 54:39 gegen den RSC Berlin und dem 49:22 gegen Alba Berlin II die ersten Zähler einsackte.