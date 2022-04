Derby auf Augenhöhe findet einen Sieger

Oschersleben - Obwohl es lange nicht nach einem Sieger aussah, setzten sich die Gastgeber am Ende etwas zu hoch mit 3:0 (0:0) durch. Die Erleichterung, sein erstes Derby bestritten zu haben, war OSC-Coach Phillip Görtz nach Abpfiff anzumerken. Dabei musste das Fachsimpeln mit den über 200 Zuschauern noch einen Augenblick warten. Der neue Mann an der Seitenlinie der Bodestädter wurde in die Kabine gerufen und spätestens dann wussten auch die Nachbarn, was passiert war: „Derbysieger, Derbysieger hey, hey“, schallte es aus den Katakomben des Sportplatzes am Schwimmbad.