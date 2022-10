OSC-Spieler Herzberg trifft gegen seinen Ex-Verein

Der junge Wulferstedter Justin Hintz (rechts) liefert sich mit Kevin Doerge (Oschersleben) auf der Außenbahn so manches Laufduell.

Oschersleben - Die Schützlinge von Trainer Phillip Görtz, der unter anderem auf Floralb Daxha verzichten musste, erwischten den besseren Start in die Partie. Schon nach acht Minuten hätte ein 2:0 auf der Anzeigetafel stehen können. Zuerst setzte Youngstar Rico Wiedecke, der speziell im ersten Durchgang sehr auf sich aufmerksam machte, einen Freistoß knapp am linken Pfosten des SG-Gehäuses vorbei (4. Minute). Danach schoss Denny Herzberg gegen seinen Ex-Verein nach einem Dribbling in den Strafraum das Leder gegen die Querlatte (8.).