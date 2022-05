Ungleiches Duell für den Ummendorfer SV

Am formell letzten Spieltag der Hinrunde in der Landesliga Nord, kommt es für die beiden Vertreter aus dem Landkreis Börde noch einmal zu zwei echten Krachern.

Nils Schellhase (rechts) empfängt mit seinem Ummendorfer SV am Samstag den Tabellenzweiten der Landesliga Nord, SSV Havelwinkel Warnau.

Ummendorf - Die Ummendorfer, aktuell auf Rang zehn der Tabelle, empfangen den nach zehn Partien noch immer ungeschlagenen SSV Havelwinkel Warnau. Die Gäste aus der Altmark sind Zweiter und damit erster Verfolger des FSV Saxonia Tangermünde. An sich eine Tabellenregion, die auch der USV vor Beginn der Serie als Ziel angestrebt hat.

Doch die Realität sah für die Elf von Trainer Chris Sacher bisher anders aus. Magere acht Pünktchen aus neun Partien stehen zu Buche. Hinter den Ummendorfern liegen nur noch die Abstiegsränge. „Wir freuen uns auf das Duell“, sagt Sacher. „Wir wollen endlich mal wieder drei Punkte holen“, so der Coach, der schlechte Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen hat, weiter. „In dem Spiel stecken einige Emotionen.“ Gespielt wird erneut, wie zuletzt auch gegen Bismark, in Völpke.

Kellerduell für TSV Bregenstedt gegen Magdeburg-Neustadt

Der TSV Grün-Weiß Bregenstedt hat ebenso ein Heimspiel vor der Brust – und was für eines. Die Mannschaft von Coach Mathias Volkmann, aktuell Schlusslicht, empfängt den Vorletzten TuS Magdeburg-Neustadt zum Kellerduell. Immerhin: Aufgrund der zwei Spiele Rückstand auf die Elf aus der Landeshauptstadt könnte die Volkmann-Elf mit einem Sieg nicht nur vorbeziehen, sondern sich in den übrigen Duellen mit etwas Glück auch einen Vorsprung verschaffen. Die Wahrheit liegt aber am Samstag auf dem Platz.