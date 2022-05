Fleck trifft auf seinen alten Verein

Stendal - Post Stendal hat ein Heimspiel gegen den TSV Kusey. Dazu kommen drei ostaltmärkische Derbys. Uchtspringe erwartet Osterburg, Möringen trifft auf Krevese und am Sonntag spielt Rossau gegen Arneburg. Match Nummer sechs lautet Liesten kontra Beetzendorf. Der Spieltag ist der letzte der Hinrunde.

Erneut vor einer schweren Aufgabe steht Tabellenführer Eintracht Salzwedel. Im Hölzchen wird den Westaltmärkern gegen den 1. FC Lok Stendal II sicher alles abverlangt. Die Gastgeber sind derzeit auf einer Erfolgswelle und als Viertplatzierter der erste Verfolger des Spitzentrios.

Aus den letzten beiden Spielen müssen wir noch was mitnehmen, damit wir beruhigter in die Winterpause gehen können. Philipp Dieckmann, Trainer Arneburg

Aus den letzten drei Partien wurden von der Lok-Reserve optimale neun Zähler geholt. Nach Gelb-Rot ist Yannick Bäther gesperrt.

Eintracht Salzwedel musste sich im Spitzenspiel gegen den SV Liesten 22 mit einem Unentschieden zufriedengeben, hat aber scheinbar eher vor heimischer Kulisse größere Probleme.

Bei weiteren Abgaben von Punkten droht der Verlust der Tabellenspitze.

Auf diese schielt der Osterburger FC. Der ist zu Gast bei Medizin Uchtspringe. Ein besonderes Spiel ist dies sicher für Gastgebertrainer Rene Fleck, der erst im Sommer aus der Biesestadt zu den Medizinern wechselte. Uchtspringe plagen größere personelle Sorgen, so dass häufig in den letzten Wochen Spieler aus der zweiten Mannschaft mit ran müssen. Das Remis in Krevese kann für die Platzherren schon als Erfolg gewertet werden. Und zu den Abstiegsplätzen sind es etliche Zähler Luft. Osterburg plant ganz andere Ziele. Gegen Post Stendal wurde in der Vorwoche die Pflicht erfüllt. Zuvor gab es noch zwei Derbysiege. Somit hat die Rose-Elf mächtig Rückwind. Am Sonnabend wird ihnen ein kampfstarker Kontrahent entgegenkommen.

„Aus den letzten beiden Spielen müssen wir noch was mitnehmen, damit wir beruhigter in die Winterpause gehen können“, lautet die Parole von Arneburgs Trainer Philipp Dieckmann an seine Mannschaft. Die reist am Sonntag, Anpfiff 13 Uhr, zum Rossauer SV. Der RSV hat auch keine Geschenke zu verteilen. Beide Mannschaften trennen nur drei Punkte und Arneburg steht gerade so über dem Abstiegsstrich.

In der Möringer Pappelarena ist der Kreveser SV am Sonnabend zu Gast. Die Platzherren haben mit einem Kraftakt und Moral noch einen Punkt beim direkten Konkurrenten Beetzendorf gesichert, sind aber immer noch das Schlusslicht der Liga. Also ist der Kreveser SV durchaus zu favorisieren. Die Hansens-Truppe steht als Tabellenfünfter im sehr sicherem Fahrwasser, kann ganz locker aufspielen.

Seit der Vorwoche auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist Post Stendal. Doch ein Erfolg kann schon am dicht gedrängten Tabellenende ein kleiner Befreiungsschlag sein. Solch einer sollte gegen den TSV Kusey gelingen. So könnte man nach Punkten mit dem Konkurrenten gleich ziehen.