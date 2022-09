Interessante Duelle für den Osterburger FC

Am verlängerten ersten Oktoberwochenende wird in der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, gleich doppelt gespielt.

Toni Müller (Mitte) und Preussen Schönhausen spielen Sonnabend in Krevese und Montag zu Hause gegen Klötze.

Stendal - Am Sonnabend wird der 5. Spieltag (15 Uhr) und am Montag der 6. Spieltag (14 Uhr) ausgetragen. Das heißt für die Mannschaften, dass sie sich schnell regenerieren müssen, um auch am Tag der Deutschen Einheit 100 Prozent geben zu können.