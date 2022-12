Klare Fronten im Kreisderby

In der Verbandsliga Nord sind die Handballmänner des HSV Lok Stendal am Sonntag ab 15 Uhr im ersten Kreisderby der laufenden Saison Gastgeber für die SG Seehausen.

Stendal - Klare Fronten gibt es für das anstehende Kreisderby zwischen beiden Mannschaften. Schon in der Vorsaison entschieden die Nordaltmärker die beiden Derbys für sich (27:23 in Stendal, 41:25 in Seehausen).