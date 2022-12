Osterburger FC spielt sich in einen Rausch

Der Osterburger FC hat zum Rückrundenauftakt der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, einmal mehr bewiesen, warum es an der Tabellenspitze steht.

Der Osterburger Jann Grünwald (rechts) kann sich in dieser Szene gegen Uchtspringes Florian Klukas durchsetzen.

Osterburg - Im Heimspiel wurde der Tabellenvierte Medizin Uchtspringe deutlich mit 7:1 (2:1) in die Schranken gewiesen. Von Beginn an waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und gaben den Takt vor. Von den Gästen gab es bis auf ein paar wenige Konter oder ein Freistoß der in den 16er flog kaum Zwingendes.